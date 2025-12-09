Viaggio navetta e skipass con i Treni della Neve
I Treni della Neve offrono un modo comodo e sostenibile per raggiungere le splendide località valtellinesi e altre destinazioni alpine, facilitando l'accesso alle piste e alle attrazioni invernali. Con servizi dedicati e comfort a bordo, rappresentano un'opportunità ideale per godersi appieno la stagione sciistica.
I treni della neve sono pronti a trasportare una marea di turisti nelle località valtellinesi. E non solo. Tornano i Treni della neve firmati Trenord, pacchetti treno+navetta+skipass per una o più giornate sulla neve nei comprensori sciistici di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca. Sono proposti da Trenord in partnership con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e Snowit, hub digitale per organizzare una perfetta vacanza in montagna. Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici e lo skipass; per chi vuole sciare in Valmalenco, il biglietto comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio, la navetta verso Chiesa in Valmalenco e lo skipass. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
