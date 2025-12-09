Viaggio a Rafah città cancellata | le macerie e i fantasmi di chi non c' è più Hamas e il corpo di nostro figlio per 11 anni nel tunnel
Il Corriere della Sera è entrato, con altri media internazionali, nella Striscia di Gaza: e a Rafah ha visto - circondato dalle rovine di una città svuotata dei suoi abitanti - il tunnel dove per oltre 4000 giorni Hamas ha tenuto nascosto il corpo di Hadar Goldin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
MEDIO ORIENTE | Netanyahu: 'Hamas ha violato la tregua a Rafah, risponderemo'. Raid a Khan Yunis, i media: 'Cinque morti, tra cui due bambini' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Viaggio a Rafah, la città cancellata, tra macerie infinite e i fantasmi di chi non c'è più. «In questo tunnel profondo 25 metri Hamas ha tenuto per 11 anni il corpo di ... - Il Corriere della Sera è entrato, con altri media internazionali, nella Striscia di Gaza: e a Rafah ha visto - Scrive corriere.it
