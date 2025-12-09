Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09-12-2025: si segnalano incidenti e rallentamenti su diverse arterie, con possibili disagi dovuti anche allo sciopero del trasporto pubblico. Si consiglia massima prudenza e attenzione alle condizioni climatiche, con obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un incidente all'altezza dell'uscita di Orte raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove permangono Code in carreggiata è tornata l'uscita per la Ardeatina fino alla Tuscolana in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara e sulla Flaminia tra la tangenziale est via Due Ponti qui a seguito di un incidente da poco ho rimosso ed è iniziata la fase conclusiva dello sciopero del trasporto pubblico della rete Atac possibili disagi Dunque per bus e metropolitane fino al termine del servizio da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza