Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09-12-2025 alle 19:40: Astral Infomobilità segnala incidenti e rallentamenti sulla A1, Flaminia, Nettunense e Raccordo Anulare, con deviazioni e code in diverse zone. Il traffico intenso impatta anche il trasporto pubblico, limitando alcune tratte. È consigliata prudenza e attenzione alle situazioni in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un incidente all'altezza dell'uscita di Orte raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla Flaminia Dove è sempre per incidente ci sono incolonnamenti a partire dalla tangenziale est fino a via Due Ponti Verso il raccordo al momento il traffico è deviato sulla laterale ci spostiamo sulla Nettunense dove un altro incidente rallenta il traffico tra Monte Giove e Campoleone di Lanuvio in direzione Anzio vediamo poi la situazione sul Raccordo Anulare al momento permangono code a tratti in carreggiata esterna partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Bufalotta e La Rustica in uscita dalla città in con una su via Cristoforo Colombo tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia e chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle a causa del traffico intenso a Porta Maggiore il servizio è limitato a Ponte Casilino da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

