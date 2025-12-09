Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09-12-2025 alle 19:10, con informazioni in tempo reale da Astral Infomobilità. Tra incidenti e congestioni, si segnalano incolonnamenti sulla Flaminia, sul raccordo e sulla Salaria, oltre a limitazioni nel trasporto pubblico. Ecco la situazione dettagliata delle principali arterie e delle zone interessate.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Flaminia a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli nei pressi di via Due Ponti ci sono incolonnamenti a partire dalla tangenziale est Verso il raccordo al momento il traffico viene deviato sulla laterale con rientro sulla Flaminia dopo il tratto interessato E vediamo la situazione proprio sul raccordo dove permangono code a tratti in carreggiata è fermata la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo riguardo le consolari code sulla Salaria tra la tangenziale è l'aeroporto del Lourdes sempre in uscita dalla città incolonnamenti su via cree Colombo tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle a causa del traffico intenso a Porta Maggiore il servizio è limitato a Ponte Casilino