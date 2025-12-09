Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un veicolo in fiamme da poco rimosso tra Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma permangono quote residue Attenzione anche sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne Ci sono rallentamenti tra Pomezia sud e Aprilia verso Latina e ci tocchiamo sul Raccordo Anulare in esterna Cuneo attratti dalla Roma Fiumicino fino alla Prenestina interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa a Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo riguardo alle consolari code sulla Flaminia tra Corso Francia & via Due Ponti Salaria tra la tangenziale è l'aeroporto del Lourdes sempre in uscita dalla città segnaliamo infine incolonnamenti su via Cristoforo Colombo 3 il raccordo e via di Malafede persone Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

