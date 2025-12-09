Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli e la linea regionale Roma Pescara la circolazione in graduale ripresa rallentata intrecciate per guasto tecnico nei pressi di Salone i treni alta velocità sono stati deviati sulla linea convenzionale con ritardi fino a 60 minuti mentre i treni regionali hanno subito le stazioni e cancellazioni e veniamo al traffico sulla A1 Roma Napoli a causa di un veicolo in fiamme Ci sono code tra Pontecorvo e Cetrano verso Roma Attenzione anche se Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra Pomezia sud e Aprilia in direzione di Latina ci spostiamo poi sul raccordo in carreggiata esterna attratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo riguardo alle consolari incolonnamenti sulla Flaminia tra Corso Francia & via due ponti e sulla Salaria tangenziale all'aeroporto dell'Urbe sempre in uscita dalla città code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 18:10