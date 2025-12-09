Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è iniziata la faccia di garanzia che interrompe lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge la rete Atac l'agitazione riprenderà dalle 20 fino al termine del servizio e veniamo al traffico sulla A1 Roma Napoli a causa di un veicolo in fiamme Ci sono code tra Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma Attenzione anche sulla Pontina dove per un incidente Ci sono code tra Pomezia Sud Aprilia in direzione di Latina ci possiamo poi sul raccordo Dov'è il traffico intenso In entrambe le carreggiate in esterna code a tratti dalla Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra Portonaccio tangenziale est in direzione opposta tra la stessa tangenziale via Fiorentini Verso il raccordo riguardo alle consolari traffico intenso sulla Flaminia dalla tangenziale fino a via di Grottarossa sempre in uscita dalla città code su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia ricordiamo infine che la via di Malafede stata riaperta al traffico tra la Colombo e via Marcello Mastroianni nelle due direzioni chiusa in precedenza per i rilievi a seguito di un incidente da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

