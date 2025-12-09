Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è iniziata la faccia di garanzia che interrompe lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge la rete Atac l'agitazione riprenderà dalle 20 fino al termine del servizio e veniamo al traffico sulla A1 Roma Napoli a causa di un veicolo in fiamme Ci sono code tra Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma Attenzione anche sulla Pontina dove per un incidente Ci sono code tra Pomezia Sud Aprilia in direzione di Latina ci possiamo poi sul raccordo Dov'è il traffico intenso In entrambe le carreggiate in esterna code a tratti dalla Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra Portonaccio tangenziale est in direzione opposta tra la stessa tangenziale via Fiorentini Verso il raccordo riguardo alle consolari traffico intenso sulla Flaminia dalla tangenziale fino a via di Grottarossa sempre in uscita dalla città code su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia ricordiamo infine che la via di Malafede stata riaperta al traffico tra la Colombo e via Marcello Mastroianni nelle due direzioni chiusa in precedenza per i rilievi a seguito di un incidente da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
L'Immacolata a Roma: eventi, omaggi e viabilità tra centro storico e feste natalizie per l'8 dicembre https://tinyurl.com/lc-eventi8dic - facebook.com Vai su Facebook
#viabilità #Roma In arrivo, nella Fascia Verde, la seconda giornata ecologica Il 7 dicembre stop al traffico privato 7,30-12,30 e 17-20. bit.ly/44tow3R Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con i consueti aggiornamenti sulla viabilità dal raccordo anulare ... Secondo romadailynews.it
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it