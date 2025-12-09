Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge la rete è gestita da Atac rischio Dunque le corse di bus e metropolitane l'agitazione si fermerà nella fascia di garanzia dalle 17 alle 20 per poi riprendere fino al termine del servizio circolazione regolare per le linee Cotral e Trenitalia e veniamo alle notizie viabilità per i rilievi a seguito di un incidente avvenuto in mattinata resta chiusa via di Malafede tra via Cristoforo Colombo e via Marcello Mastroianni nelle due direzioni ci possiamo sul tratto Urbano della A24 Dov'è sempre per incidente Ci sono code tra la tangenziale est e via Fiorentini Verso il raccordo anulare sono situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Casilina interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo riguardo alle consolari traffico intenso sulla Flaminia con i colonna metti a partire dalla tangenziale est fino a via di Grottarossa Verso il raccordo a complicare la situazione su questo tratto anche un incidente da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

