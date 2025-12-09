Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge la rete è gestita da Atac rischio Dunque le corse di bus e metropolitane l'agitazione si fermerà nella fascia di garanzia dalle 17 alle 20 per poi riprendere fino al termine del servizio circolazione regolare per le linee Cotral e Trenitalia e veniamo alle notizie viabilità per i rilievi a seguito di un incidente avvenuto in mattinata resta chiusa via di Malafede tra via Cristoforo Colombo e via Marcello Mastroianni nelle due direzioni ci possiamo sul tratto Urbano della A24 Dov'è sempre per incidente Ci sono code tra la tangenziale est e via Fiorentini Verso il raccordo anulare sono situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Casilina interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo riguardo alle consolari traffico intenso sulla Flaminia con i colonna metti a partire dalla tangenziale est fino a via di Grottarossa Verso il raccordo a complicare la situazione su questo tratto anche un incidente da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
L'Immacolata a Roma: eventi, omaggi e viabilità tra centro storico e feste natalizie per l'8 dicembre https://tinyurl.com/lc-eventi8dic - facebook.com Vai su Facebook
#viabilità #Roma In arrivo, nella Fascia Verde, la seconda giornata ecologica Il 7 dicembre stop al traffico privato 7,30-12,30 e 17-20. bit.ly/44tow3R Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con i consueti aggiornamenti sulla viabilità dal raccordo anulare ... Come scrive romadailynews.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it