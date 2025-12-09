Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i rilievi a seguito di un incidente avvenuto in mattinata resta chiusa via di Malafede tra via Cristoforo Colombo e via Marcello Mastroianni nelle due direzioni 100 stiamo sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code nei pressi di Pomezia in direzione Latina vediamo infine la situazione sul Raccordo Anulare Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Roma Teramo in interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria e a Roma è in corso lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge la rete Atac a rischio Dunque le corse di bus e metropolitane l'agitazione si fermerà nella fascia di garanzia dalle 17 alle 20 per poi riprendere fino al termine del circolazione regolare invece per le linee Cotral e Trenitalia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 15:25