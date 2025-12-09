Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti dalle autostrade in A1 Roma Napoli code a tratti per traffico intenso tra nani e Valmontone in direzione della capitale un km di coda anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo è proprio sul Raccordo Anulare segnaliamo in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Appia rallentamenti anche in carreggiata interna tra Cassia e Salaria traffico in te o anche sulla roma-fiumicino l'altezza del viadotto della Magliana in direzione del raccordo usciamo dall'anello cittadino per il precedente sinistro su via di Malafede ancora chiuso nelle due direzioni il tratto di strada tra via Mastroianni e via Cristoforo Colombo con ripercussioni sulla stessa via Cristoforo Colombo per chi viaggia in direzione Ostia Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo programma lo sciopero di 24 ore nella rete gestita da Atac possibili disagi alla circolazione di Busso e m ad eccezione della fascia di garanzia dalle 17 alle 20 servizio regolare invece per le linee Cotral e Trenitalia da Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un veicolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade in estate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

