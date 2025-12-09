Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti sulla A1 Roma Napoli a causa delle precedente sinistro permangono solo residuo e code a tratti tra Ferentino e Valmontone in direzione della capitale circolazione euro a scorrevole su via Casilina anche su via da Artena a Valmontone nelle due direzioni che possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per traffico intenso tra Ardeatina e Tuscolana rallentamenti anche in carreggiata interna ragazzi e Salaria traffico intenso Anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione di quest'ultima usciamo dall'anello cittadino per segnalare un sinistro su via di Malafede a causa dell'incidente al momento chiuso nelle due direzioni il tratto di strada tra via Mastroianni e via Cristoforo Colombo con ripercussioni sulla stessa via Cristoforo Colombo per chi viaggia in direzione Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che è in programma lo sciopero di 24 ore me la rete gestita da TAC possibili disagi alla circolazione di Busso e m ad eccezione della fascia di garanzia dalle 17 alle 20 servizio regolare per le linee Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
