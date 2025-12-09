Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti sulla A1 Roma Napoli a causa del precedente sinistro ci sono ancora 9 km di coda tra Ferentino e Colleferro in direzione della canale si consiglia di uscire ad Anagni percorrere la Casilina e può entrare in autostrada da San Cesareo sulla diramazione Roma Sud per l'incidente ci sono ripercussioni alla viabilità sulla stessa via Casilina e anche su via Artena con incolonnamenti da Artena Valmontone nelle due direzioni ci possiamo sul Raccordo Anulare rimosso il sinistro in carreggiata esterna ma permangono code di smaltimento tra Pontina e Appia code per traffico intenso invece in carreggiata interna tra Cassia e Salaria traffico intenso Anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione di quest'ultima usciamo dall'anello cittadino per segna Chiudi nei due sensi di marcia su via Casilina Torre Gaia e Pantano Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che in programma lo sciopero di 24 ore nella rete gestita da Atac possibili disagi alla circolazione di Busso e m ad eccezione della fascia di garanzia dalle 17 alle 20 servizio regolare invece per le linee Cotral e Trenitalia Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

