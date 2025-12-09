Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull' incidente in A1 Roma Napoli a causa del sinistro Ora Risolto avvenuto in terza corsia in cui sono stati coinvolti un furgone due vetture ci sono ancora 11 km di coda tra Nanni e la diramazione Roma Sud in direzione della capitale si consiglia Dunque di uscire ad Anagni percorrere la Casilina E poi rientrare in autostrada San Cesareo sulla diramazione Roma Sud per incidente ci sono ripercussioni alla viabilità sulla stessa via Casilina e anche su via Artena con incolonnamenti da Artena a Valmontone nelle due direzioni ci spostiamo sul raccordo anulare per segnalare altro incidente a causa del sinistro Ci sono code in carreggiata esterna tra Pontina e Appia code per traffico intenso invece in carreggiata interna tra Cassia e Salaria traffico intenso Anche Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione di quest'ultima è sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che è in programma lo sciopero di 24 ore nella rete gestita da Atac possibili disagi alla circolazione di Busso e m ad eccezione della fascia di garanzia dalle 17 alle 20 il servizio invece regolari per Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 10:25