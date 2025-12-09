Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull' incidente in A1 Roma Napoli a causa del sinistro Ora Risolto avvenuto in terza corsia in cui sono stati coinvolti un furgone due vetture ci sono ancora 11 km di coda tra Nanni e la diramazione Roma Sud in direzione della capitale si consiglia Dunque di uscire ad Anagni percorrere la Casilina E poi rientrare in autostrada San Cesareo sulla diramazione Roma Sud per incidente ci sono ripercussioni alla viabilità sulla stessa via Casilina e anche su via Artena con incolonnamenti da Artena a Valmontone nelle due direzioni ci spostiamo sul raccordo anulare per segnalare altro incidente a causa del sinistro Ci sono code in carreggiata esterna tra Pontina e Appia code per traffico intenso invece in carreggiata interna tra Cassia e Salaria traffico intenso Anche Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione di quest'ultima è sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che è in programma lo sciopero di 24 ore nella rete gestita da Atac possibili disagi alla circolazione di Busso e m ad eccezione della fascia di garanzia dalle 17 alle 20 il servizio invece regolari per Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
L'Immacolata a Roma: eventi, omaggi e viabilità tra centro storico e feste natalizie per l'8 dicembre https://tinyurl.com/lc-eventi8dic - facebook.com Vai su Facebook
? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con i consueti aggiornamenti sulla viabilità dal raccordo anulare ... Scrive romadailynews.it