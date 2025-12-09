Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulle autostrade in A1 Roma Napoli a causa di un sinistro ci sono 5 km di coda tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione della capitale di consiglia di uscire a Colleferro E poi rientrare in autostrada da San Cesareo a causa dell'incidente ci sono ripercussioni anche su via Artena da Artena a Valmontone nelle due direzioni il possiamo sul Raccordo Anulare code per traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina Ardeatina tra Pisani e Casal del Marmo e tra Cassia e Salaria rallentamenti anche in esterna tra Boccea Pescaccio e poi code a tratti da Roma Fiumicino Ostiense tra Latina e Casilina e tra Prenestina e lo svincolo per La 24 è proprio sul tratto Urbano della A24 segnaliamo incolonnamenti da Tor Cervara fino alla tangenziale in direzione di quest'ultima e chiudi anche in direzione opposta da Togliatti a Tor Cervara Verso il raccordo traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino danza del Tevere a via Cristoforo Colombo in direzione Eur diamo uno sguardo le consolari code su via Cassia dal raccordo a Tomba di Nerone sulla Flaminia dalla Celta Corso di Francia sulla Salaria da Villa Spada la tangenziale e sulla Tiburtina da Settecamini a Ponte Mammolo ore anche su via Pontina da Spinaceto al Raccordo in direzione di quest'ultimo Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che è in programma lo sciopero di 24 ore nella rete gestita data che possibili disagi su bus e metro sono assicurate le fasce di garanzia dalle 17 alle 20 ed il servizio sarà invece regolare per la rete Cotral da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

