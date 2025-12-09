Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 08 | 40

Il servizio di Astral infomobilità del 09-12-2025 alle 08:40 segnala diversi disagi sulla viabilità di Roma e Lazio, con code e rallentamenti su autostrade, raccordi e strade principali. Tra incidenti e traffico intenso, si registrano congestioni in varie zone della capitale e dintorni, mentre il trasporto pubblico è interessato da uno sciopero di 24 ore, con fasce di garanzia.

