Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09-12-2025 alle 07:25, segnalando code e rallentamenti su raccordo anulare, A24, Cassia, consolare e altre strade principali. Sciopero di 24 ore di Atac, con fasce di garanzia, e consigli per la sicurezza stradale in vista dell'inverno.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con i consueti aggiornamenti sulla viabilità dal raccordo anulare prime Code in carreggiata interna tra Casilina Ardeatina e rallentamenti anche in esterna tra Prenestina e Nomentana ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo per segnalare incolonnamenti da Settecamini al Raccordo Anulare che proseguono anche su tutto il tratto Urbano dell'autostrada fino alla tangenziale in direzione di quest'ultima mentre un incidente a causa delle code sulla Roma Fiumicino per via della Magliana & via Cristoforo Colombo in direzione EUR e segnaliamo un altro sinistro anche sulla statale Cassia ora lentamente in direzione della capitale altezza di Campagnano è sempre sulla consolare si rallenta poi all'altezza del raccordo dalla Giustiniana a Tomba di Nerone rallentamenti anche sulle altre consolari in direzione centro sulla Flaminia Borghetto a Prima Porta e poi dal raccordo anulare a via dei Due Ponti sulla Salaria da Fonte di papà Settebagni e poi da Villa Spada la tangenziale e sulla Tiburtina da Settecamini a Ponte Mammolo coda in direzione del raccordo anche su via Pontina dallo svincolo per via Laurentina Pomezia e poi da Spinaceto a via di Vallerano Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che è in programma per oggi lo sciopero di 24 ore nella rete gestita da Atac sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 il servizio Sara regolare per Cotral in Italia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 26 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in forma appunto Astral spa.