Via Messina Marine consegnata la Casa del Fanciullo | Ambiente sicuro moderno e funzionale
Questa mattina si è svolta la consegna tecnica dell’istituto Casa del Fanciullo di via Messina Marine, alla presenza dell’assessore all’Edilizia scolastica Aristide Tamajo, dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, del consigliere comunale Pasquale Terrani, dell’ingegnere Di Francisca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Via Messina Marine, vertice sulla passerella abbandonata da 22 anni: si va verso la demolizione
Costa Sud, impianti luce più moderni: divieti per i lavori in via Messina Marine e altre strade
Le mamme di via Messina Marine: "Alla Bandita slalom coi passeggini fra la spazzatura e marciapiedi disastrati"
Dopo anni di segnalazioni, saranno installate nuove armature a LED nel tratto di via Messina Marine verso Ficarazzi, rimasto escluso dai precedenti lavori. AMG ha ordinato i materiali e prevede l'intervento entro dicembre. Ringraziamenti all'assessore Orland - facebook.com Vai su Facebook
Più luce in via Messina Marine, nuova tecnologia per gli impianti ift.tt/FN3XAiq Vai su X
