Via degli Angeli dietro le transenne c' è un cantiere fermo che preoccupa due municipi
La chiusura di via degli Angeli ha conseguenze per la viabilità di un intero quadrante. Ed è per questo che, il prolungato stop del cantiere, sta mettendo abitanti e rappresentanti istituzionali non solo del municipio V: anche nel confinante territorio del municipio VII c’è chi sta manifestando. 🔗 Leggi su Romatoday.it
È morto Claudio 'Moz-Art' Rispoli, DJ dell'indimenticata Baia Degli Angeli. Abilissimo dietro la consolle, è considerato uno dei padri del cosiddetto genere "afro" e ha dato lustro alla club culture italiana sin dalle fasi primordiali. Particolarmente attivo anche sul f - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, lo sfogo del cugino: “Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore, l’odio vuole ... tpi.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com