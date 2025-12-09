Via degli Angeli dietro le transenne c' è un cantiere fermo che preoccupa due municipi

La chiusura di via degli Angeli ha conseguenze per la viabilità di un intero quadrante. Ed è per questo che, il prolungato stop del cantiere, sta mettendo abitanti e rappresentanti istituzionali non solo del municipio V: anche nel confinante territorio del municipio VII c'è chi sta manifestando.

