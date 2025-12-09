Via al turismo invernale Previsioni e recensioni premiano la Valtellina

Con l’arrivo della stagione invernale, la Valtellina si conferma una meta privilegiata per il turismo natalizio e pre-olimpico. Le previsioni e le recensioni positive sottolineano il suo fascino come destinazione ideale per gli amanti della montagna, offrendo paesaggi suggestivi, attività sportive e atmosfere festive.

La Valtellina è sempre più una destinazione ambita per le festività natalizie e per il periodo pre olimpico. La piattaforma Iodah, adottata da Apf Valtellina, si conferma uno strumento strategico per monitorare in tempo reale l’andamento del turismo in provincia. L’analisi dei dati online elaborati a fine novembre, riferiti al periodo 5 dicembre-31 gennaio, evidenzia una pressione media provinciale della domanda pari a 72,8, confermando l’elevato interesse dei visitatori nei confronti della destinazione turistica Valtellina. Come prevedibile, la domanda cresce ulteriormente nelle principali località sciistiche, con picchi significativi durante le festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via al turismo invernale. Previsioni e recensioni premiano la Valtellina

