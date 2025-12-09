Via al reddito di reinserimento | la Regione stanzia 23 milioni per i disoccupati

La Toscana traccia una nuova via nel welfare. La Giunta regionale ha varato il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. Si tratta di una misura sperimentale che sarà operativa già dal prossimo gennaio. A presentarla a Palazzo Strozzi Sacrati sono stati il presidente Eugenio Giani e il neo assessore al lavoro Alberto Lenzi. L’obiettivo è chiaro: sostenere chi ha perso il posto, accompagnandolo verso una nuova occupazione. L’assegno sarà di 500 euro mensili, erogato per una durata massima di nove mesi. Non è un aiuto a pioggia. La misura si rivolge ai disoccupati residenti in Toscana che hanno già un’esperienza lavorativa alle spalle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it