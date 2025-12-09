Via al reddito di reinserimento | la Regione stanzia 23 milioni per i disoccupati
La Toscana traccia una nuova via nel welfare. La Giunta regionale ha varato il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. Si tratta di una misura sperimentale che sarà operativa già dal prossimo gennaio. A presentarla a Palazzo Strozzi Sacrati sono stati il presidente Eugenio Giani e il neo assessore al lavoro Alberto Lenzi. L’obiettivo è chiaro: sostenere chi ha perso il posto, accompagnandolo verso una nuova occupazione. L’assegno sarà di 500 euro mensili, erogato per una durata massima di nove mesi. Non è un aiuto a pioggia. La misura si rivolge ai disoccupati residenti in Toscana che hanno già un’esperienza lavorativa alle spalle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Lavoro, la Toscana vara il "reddito di reinserimento lavorativo"
Un assegno da 500 euro a migliaia di toscani. Presentato il reddito di reinserimento lavorativo: cosa è e come funziona
ZAIA: FONDI EUROPEI E POCHI CONTROLLI In #Veneto il bonus Zaia da 700 euro, un reddito di cittadinanza per i ricchi. È un vero e proprio paradosso quello ideato e messo in atto dal governatore leghista che, dopo essere stato uno dei più accesi nemici d - facebook.com Vai su Facebook
Toscana: via al reddito di reinserimento lavorativo - I beneficiari saranno lavoratori disoccupati residenti in Toscana con pregressa esperienza lavorativa e Isee inferiore a 15. Come scrive teletruria.it
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it