Vespa l’icona senza tempo che unisce stile e innovazione made in Italy
La Vespa, il leggendario scooter prodotto dalla Piaggio, ha conquistato il cuore di generazioni intere sin dalla sua creazione. Il suo debutto risale al 1946, quando l'ingegnere Corradino D'Ascanio progettò un mezzo che potesse soddisfare le esigenze di mobilità post-bellica in Italia. In un contesto storico difficile, la Vespa si presentò come una soluzione elegante e funzionale, un simbolo di rinascita e modernità. Design innovativo e successo immediato. Il design innovativo della Vespa non è passato inosservato: con le sue linee fluide e il caratteristico scudo anteriore, divenne subito un oggetto di culto.
È stata inaugurata a Macerata la mostra invernale di Palazzo Ricci: una esposizione particolare che vede il binomio tra pittura e design con protagonista un icona tutta italiana… la vespa!
Vespa, un mito senza tempo - Non solo uno scooter, piuttosto lo scooter per eccellenza, un mito, un modo di essere, di pensare e di esprimere se stessi.
