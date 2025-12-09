Very Mobile la prima compagnia Love Cost

ROMA – Very Mobile, operatore attivo sul mercato italiano dal febbraio 2020, torna in TV con un nuovo spot in onda dal 7 dicembre. Un film che segna l’evoluzione del brand: da “low cost” a “Love Cost”. Tradizionalmente i “low cost” puntano su prezzi convenienti e servizi essenziali. Very Mobile, invece, va oltre. Perché una “Love Cost” ama davvero i propri clienti, e lo fa con prezzi che rimangono gli stessi PER SEMPRE e offrendo gli standard più alti di mercato come il 5G per tutti e tantissimi Giga. Il nuovo spot racconta proprio questa filosofia. La protagonista è una giovane donna impegnata in uno speed date che incontra pretendenti improbabili: un seduttore che finge di essere francese, un ballerino di flamenco improvvisato e altri personaggi eccentrici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

