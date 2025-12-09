Verona illuminata con 150 chilometri di luci Led per il Natale

Veronasera.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città scaligera sta vivendo le festività natalizie sotto una nuova luce. Agsm Aim Smart Solutions, per conto del Comune, ha completato l’installazione delle luminarie (nel video), con oltre 150 chilometri di decorazioni Led a basso consumo energetico che resteranno accese fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica