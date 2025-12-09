Verona illuminata con 150 chilometri di luci Led per il Natale
La città scaligera sta vivendo le festività natalizie sotto una nuova luce. Agsm Aim Smart Solutions, per conto del Comune, ha completato l’installazione delle luminarie (nel video), con oltre 150 chilometri di decorazioni Led a basso consumo energetico che resteranno accese fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
GUIDA per ricevere la mia Guida del Natale a Verona Nella guida troverai 10 esperienze che non puoi perdere come: mercatini e sapori delle feste ammirare la città illuminata da Castel San Pietro pattinare in riva all
