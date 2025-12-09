verona casa di giulietta aumenta prezzo del biglietto fino al 6 1 contro sovraffollamento

Dal 6 dicembre al 6 gennaio il Comune di Verona ha introdotto un biglietto d’ingresso da 12 euro, con prenotazione obbligatoria, per accedere al cortile della Casa di Giulietta, finora visitabile liberamente. Si tratta di uno spazio musealizzato che riproduce l’atmosfera della celebre scena del balcone di Romeo e Giulietta, ambientata da Shakespeare proprio a Verona, e che da anni rappresenta uno dei punti più affollati della città. Per contenere il sovraffollamento, l’amministrazione ha inoltre ridotto la capienza massima da 130 a 100 persone, fissato un numero giornaliero di accessi e stabilito che le visite avvengano in gruppi di 45 individui ogni quarto d’ora; nonostante ciò, nei primi giorni i flussi turistici sono rimasti intensi e il museo ha continuato a registrare il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

