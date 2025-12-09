Veramente uno… Antonella Clerici risponde così al collega nello studio di È sempre mezzogiorno

Nelle ultime settimane il pubblico di Rai Uno ha confermato, con una fedeltà quasi affettuosa, il successo crescente di È sempre mezzogiorno. Il programma di Antonella Clerici continua a imporsi come uno degli appuntamenti più seguiti del daytime, capace di unire ricette, atmosfera familiare e quella verve genuina che da sempre contraddistingue la conduttrice. Gli ascolti, stabili e in costante miglioramento, hanno certificato ancora una volta la forza di un format che non conosce flessioni e che riesce a parlare a tutte le generazioni, dalla casalinga allo studente, passando per chi segue il programma durante la pausa pranzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it