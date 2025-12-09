vera anima mediterranea

Quest’anno, il Natale spezzino sarà illuminato dalla magia del canto a tenore sardo. Grazie al circolo ‘Grazia Deledda’, il gruppo Tenore de Oliana porterà l’autentica anima mediterranea nella Sala multimediale di Tele Liguria Sud, sabato alle 16, regalando un’esperienza musicale ricca di tradizione e emozioni.

La magia ancestrale del canto a tenore segnerà quest’anno il Natale spezzino. Grazie al circolo sardo ‘Grazia Deledda’, l’anima più profonda della Sardegna arriverà alla Spezia con il concerto del gruppo Tenore de Oliana, in programma sabato, alle 16, nella Sala multimediale di Tele Liguria Sud. Un evento che unisce tradizione, identità e dialogo tra territori, portando in Liguria una delle espressioni musicali più antiche e suggestive del Mediterraneo. Il canto a tenore è il canto polifonico sardo per eccellenza, riconosciuto dall’Unesco nel 2005 come patrimonio immateriale dell’umanità. È eseguito da quattro uomini che utilizzano quattro diverse voci – bassu, contra, boche e mesu boche – formando un cerchio sonoro in cui le vibrazioni gutturali delle controvoci si fondono con la voce solista. 🔗 Leggi su Lanazione.it