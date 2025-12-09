Ventuno persone trucidate dai nazifascisti | si commemora l' eccidio di Villa Rossi

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà sabato a Biancanigo la commemorazione dell’Eccidio di Villa Rossi, in occasione dell’81esimo anniversario della tragica vicenda che segnò profondamente la comunità castellana il 17 dicembre 1944. L’iniziativa, promossa dal Comune di Castel Bolognese e che vedrà la partecipazione di una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica