Ventitreenne violentata all’uscita della metro a Roma | bloccata da tre uomini e stuprata in strada
Orrore a Roma dove una ragazza di 23 anni è stata stuprata da tre uomini all’esterno dell’uscita della stazione della metropolitana B1 Jonio, in zona Monte Sacro. La vicenda, come scrive La Repubblica, è avvenuta poco dopo la mezzanotte di domenica 7 dicembre. A raccontare lo stupro è stata la stessa vittima in ospedale. La donna, secondo quanto ricostruito, è stata bloccata da tre uomini e violentata da un terzo, senza che nessuno notasse nulla. Quindi si è recata in ospedale dove ha denunciato lo stupro. Ora, la procura di Roma dà la caccia a tre uomini, i quali sarebbero originari del Gambia. 🔗 Leggi su Tpi.it
