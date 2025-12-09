Ventimiglia di Sicilia il vicesindaco Valeria Sapienza entra nella formazione europea di Anci con il corso Publica

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 29 novembre si è svolto il primo appuntamento della scuola di Anci dedicata ai giovani amministratori under 35. Un progetto europeo che punta a formare la nuova classe dirigente dei Comuni italiani attraverso un percorso avanzato di studio, confronto e scambio di buone pratiche con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

“Angelo” compie 20 anni: concerto gratuito di Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia

Francesco Renga in concerto il 4 ottobre a Ventimiglia di Sicilia, per i festeggiamenti di Maria SS. del Rosario

Comuni: a Ventimiglia di Sicilia "a nuvena di mastru Raffaieli" - Rivive a Ventimiglia di Sicilia, nel Palermitano, "a nuvena di Mastru Raffaieli", un evento culturale, legato alla tradizione, che andrà in scena nelle sere dal 16 al 24 dicembre e che si snoda per le ... Da ansa.it