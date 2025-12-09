Venti ore al giorno rinchiuso | l’unica finestra è quella del cuore

In un mondo frenetico, spesso ci troviamo a vivere tra porte chiuse e nuove opportunità. Questo articolo esplora il valore della speranza e della resilienza di fronte alle sfide, dove anche in situazioni di isolamento o difficoltà, il cuore può rappresentare una finestra aperta verso nuove possibilità e rinascite.

La finestra. Molte volte rifletto e dico: tutti almeno una volta si sono detti “si è chiusa una porta e si è aperto un portone”, si cambia vita, così non si può andare avanti. O mi sbaglio? Sicuramente non sono o non sono stati momenti felici quando si arriva a dirsi questo. In verità anch’io me lo sono chiesto mentre osservavo dalla finestra! La finestra è come un portale. La finestra più importante, e forse più impopolare, in posti come questi, è la finestra del cuore quella spesso meno ascoltata. Succede che quando sei costretto a vivere in un altro ambiente ristretto per 20 ore al giorno chiuso, lo spazio e il tempo si mescolano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Venti ore al giorno rinchiuso: l’unica finestra è quella del cuore"

Argomenti simili trattati di recente

«Eccomi». In venti, uomini e donne, hanno risposto alla chiamata e sono diventanti confratelli e consorelle della Misericordia. La solennità dell’Immacolata Concezione è una festa importante per l’Arciconfraternita di Prato. In questo giorno, da secoli, l’antico s - facebook.com Vai su Facebook

"Venti ore al giorno rinchiuso: l’unica finestra è quella del cuore" - Sono emozioni e ricordi che vengono dal passato: oggi più vivi e presenti. Da msn.com