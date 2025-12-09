Venti chili di marijuana tra auto e garage | arrestati presunti trafficanti di droga
Cinque chili di marijuana trovati dentro la vettura di una terza persona che, poche settimane prima, era stato sorpreso con altri 13 chili di droga. Da un controllo di routine delle Volanti, i poliziotti sono arrivati ad arrestare un uomo e una donna sospettati di essere dei trafficanti di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
