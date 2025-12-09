Vent’anni anni di Autostrade del Mare | 52mila km di tratte 18 porti italiani e 23 destinazioni finali

Roma, 9 dicembre 2025 –Il settore delle  Autostrade del Mare (AdM), snodo intermodale d’eccellenza per la connessione con il Bacino del Mediterraneo, così come si è sviluppato con la legge 488 del 1999, che ha   introdotto stanziamenti a sostegno del cabotaggio e dell’intermodalità marittima, comprende oggi  52.007 km di tratte, con  18 porti italiani di origine e 23 destinazioni finali, di cui  otto in porti stranieri  (Spagna, Malta, Grecia, Croazia). È quanto emerge dal  Rapporto Censis sui ventanni delle Autostrade del Mare, realizzato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per RAM S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

