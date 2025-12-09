Venezuela Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’

(Adnkronos) – Impegnati da mesi in una campagna di pressione militare sul Venezuela, con le ripetute minacce pubbliche di Donald Trump nei confronti di Nicolas Maduro, gli Stati Uniti stanno lavorando a piani per il “day after” in caso dell’uscita di scena del leader venezuelano. Piani che Trump sta facendo preparare, in modo riservato, al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’

Tra petrolio e propaganda: perché Trump non ha ancora attaccato il Venezuela (ma potrebbe farlo)

