Venezuela Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’
(Adnkronos) – Impegnati da mesi in una campagna di pressione militare sul Venezuela, con le ripetute minacce pubbliche di Donald Trump nei confronti di Nicolas Maduro, gli Stati Uniti stanno lavorando a piani per il “day after” in caso dell’uscita di scena del leader venezuelano. Piani che Trump sta facendo preparare, in modo riservato, al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tensione Usa-Venezuela: gli scenari. L’obiettivo di Trump è il cambio di regime
Trump annuncia: colpita una nave che trasportava droga dal Venezuela
Tensioni fra Venezuela e Usa, Donald Trump alza la posta della taglia sul presidente Nicolas Maduro a 50 milioni di dollari
Tra petrolio e propaganda: perché Trump non ha ancora attaccato il Venezuela (ma potrebbe farlo)
L'azione militare in Venezuela "inizierà molto presto", dice Trump. E avverte la Colombia.
