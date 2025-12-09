Venezuela | Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Nobel

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caracas, 9 dic. (AdnkronosAfp) - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Premio Nobel per la Pace domani a Oslo. Lo ha riferito sui social la sua ex responsabile della campagna elettorale Magalli Meda, aggiungendo che "non c'è alcuna possibilità che Maria Corina Machado rimanga in esilio. È come dire a una madre che smetterà di amare i propri figli". 🔗 Leggi su Iltempo.it

venezuela maria corina machado non rimarr224 in esilio dopo la consegna del nobel

© Iltempo.it - Venezuela: Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Nobel

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

Nobel per la pace a Maria Corina Machado, l’oppositrice di Maduro in Venezuela

Maria Corina Machado, chi è la donna che ha ricevuto il Nobel per la pace e cosa ha fatto per il Venezuela?

venezuela maria corina machadoVenezuela: Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Nobel - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Premio Nobel per la Pace domani a Oslo. Riporta lanuovasardegna.it