VARIAZIONI CANALE 5 | IO SONO FARAH SCONVOLGE IL DAYTIME A PARTIRE DA BEAUTIFUL

Bubinoblog | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Canale 5, raggelata dai pessimi dati d’ascolto di “Io sono Farah”, passa alle contromisure. La serie turca dal 10 dicembre invaderà il palinsesto tra pomeriggio, seconda serata e prima serata. Con un post sui social, Mediaset ha annunciato che la soap, riapparsa dopo mesi di stop in prima serata contro “The Voice Senior” con appena 1,6 milioni di telespettatori (11,6%) a fronte dei 3,7 milioni (24,4%) del talent di Antonella Clerici in onda su Rai1, recupera con gli interessi il tempo perso, non per colpa sua ovviamente ma di chi si occupa dei palinsesti. Dove, come e quando vedere i nuovi episodi di #IoSonoFarah   Dove? Su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity  Come? Divano, copertina e popcorn  Quando? • Stasera e domani 10 dicembre in seconda serata • Dal lunedì al venerdì alle 14. 🔗 Leggi su Bubinoblog

