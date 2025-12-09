varese si prende il derby cremona travolta nel finale

Varese si aggiudica il derby contro Cremona, lasciando il pubblico entusiasta. La sfida, decisiva nella lotta per la salvezza, si conclude con un finale emozionante. Un risultato importante che potrebbe influenzare il cammino delle due squadre nel campionato.

BASKET di Alessandro Luigi Maggi Nel freddo di dicembre, il derby di Cremona potrebbe diventare la svolta nella corsa salvezza. La Pallacanestro Varese espugna il PalaRadi 79-87, centra appena il terzo successo in campionato, ma lo fa nel momento giusto, contro una Vanoli che incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro uscite e vede incrinarsi certezze che sembravano consolidate. La partita racconta di un equilibrio reale (39-39 all'intervallo), ma anche di un finale in cui Varese ha dimostrato di avere più energia, più lucidità e, soprattutto, un uomo nuovo. Carlos Stewart (nella foto), 19 punti all'esordio, si è preso il palcoscenico nel quarto periodo: penetrazioni potenti, la tripla del +9 a spezzare definitivamente il ritmo della Vanoli, la sensazione nitida che l'Openjobmetis abbia trovato un altro protagonista accanto a Nkamhoua, Iroegbu, Alviti e Moore.