Varese riempiono il carrello di champagne Vodka e zafferano e tentano di scappare con duemila euro di spesa

Varese, 9 dicembre 2025 – Un uomo, insieme a due complici, ha riempito un carrello fino all’orlo con champagne, vodka, zafferano, lamette da barba e altri prodotti di valore all'esselunga di Masnago. Un bottino impressionante, quasi duemila euro di merce selezionata con cura, organizzata in sacchetti nascosti sotto asciugamani e teli da bagno per non destare sospetti. Una strategia studiata, calcolata, portata avanti con freddezza. Poi il tentativo di fuga: il trio prova a defilarsi attraverso un varco tra le casse, cercando di sfuggire al pagamento. Ma qualcosa va storto. Gli addetti alla sicurezza li notano, li inseguono, li mettono alle strette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, riempiono il carrello di champagne, Vodka e zafferano e tentano di scappare con duemila euro di spesa

