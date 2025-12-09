Varenna presto attivo il nuovo portale per l' Imposta di soggiorno

🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 1° gennaio 2026, a Varenna sarà attivo il nuovo portale per l'Imposta di soggiorno Paytourist, che sostituirà quello attualmente in uso. Lo rende l'amministrazione comunale, precisando che sin da ora, si invitano i gestori a registrare le proprie strutture al seguente link: https. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

