Vans e Gallery Dept. tornano a parlarsi, e lo fanno nel modo più autentico possibile: partendo dal caos creativo. La nuova collaborazione prende la silhouette delle Authentic 44—una delle più iconiche dell’universo skate—and la immerge direttamente nello studio di un pittore. Non quello ordinato da Pinterest, ma quello vero: macchie, colature, segni lasciati lì perché il processo conta più del risultato. Vans x Gallery Dept.: le Authentic 44 diventano una tela sporca (ed è proprio questo il punto). Ogni paio è pensato per sembrare dipinto a mano, con colature di vernice che scorrono sulla punta e segni oleosi che sporcano vamp e sidewall. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Vans x Gallery Dept.: quando le sneaker sembrano appena uscite dallo studio di un artista