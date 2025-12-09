Vandalizzato il murale dedicato a Noemi la bambina ferita a colpi d' arma da fuoco in strada

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2019 la piccola Noemi venne ferita al polmone da un proiettile vagante esploso in piazza Nazionale durante un agguato di camorra, mentre giocava con la nonna. Nella medesima piazza è stato realizzato un murale che qualcuno ha pensato bene in questi giorni di vandalizzare con scritte e disegni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

