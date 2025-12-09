Vandali contro il presepe Danneggiate le statue volontari subito all’opera

Un episodio di vandalismo ha danneggiato le statue del presepe a San Gimignano, suscitando rabbia e sdegno tra cittadini e visitatori. Volontari e autorità sono subito intervenuti per riparare i danni e preservare il tradizionale allestimento natalizio, mentre la comunità si mobilita per tutelare questa importante tradizione durante il periodo festivo.

Un brutto episodio si è verificato, provocando rabbia e indignazione, in una San Gimignano invasa dal turismo in questo incoraggiante ponte di inizio feste. L’altra notte è stata ferita e colpita a freddo dai vandali, per non dire di peggio, la capannuccia del presepe realizzato sotto la loggia di piazza Duomo. Si tratta di una realizzazione costruita con personaggi a grandezza naturale dai volontari della associazione del carnevale di San Gimignano. Questo triste episodio di colpire il tradizionale presepe ha fatto sì che la città delle torri ieri mattina si svegliasse arrabbiata appunto dopo aver appreso la notizia di un vandalismo senza precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vandali contro il presepe. Danneggiate le statue, volontari subito all’opera

