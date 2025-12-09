Vandali contro esponente di Forza Italia L’ira di Vicario | Ennesimo episodio

Un episodio di vandalismo colpisce ancora Giuliano Triolo, esponente di Forza Italia a Santarcangelo. Walter Vicario, coordinatore comunale degli azzurri, condanna l’atto, definendolo un’intimidazione politica. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni che coinvolgono figure della politica locale, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza degli esponenti politici.

L’ennesimo vandalismo contro Giuliano Triolo, esponente di Forza Italia a Santarcangelo. Per Walter Vicario, coordinatore comunale degli azzurri, si tratta di atti intimidatori di matrice politica. "Ieri mattina Triolo ha avuto un amaro risveglio – attacca lo stesso Vicario– Uscendo di casa ha trovato l’ingresso del cortile imbrattato di vernice e un preservativo appeso al cancello (nella foto)". Non è il primo episodio nei confronti di Triolo. E lo stesso Vicario è stato vittima di vandalismi. "Il 13 gennaio – ricorda – una delle attività da me gestite era stata oggetti di atti vandalici (con lancio di uova e verdura contro le vetrine). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it