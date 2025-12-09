Vamos vamos | la banda di ladri che tenta il colpo anche nel condominio di Mimmo l' egiziano

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano pianificato il colpo nei minimi dettagli, inventandosi anche la scusa del pacco da consegnare. Ma non avevano fatto i conti con gli “straordinari” serali di Mimmo l’egiziano che non solo li ha beccati, ma li ha rincorsi e fatti scappare. Sventando il furto e fornendo alle forze. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Johnson Righeira: "Vamos a la Playa e quella sera di 13 anni fa. Così è nato l'amore per l'Union"

Il video 'in incognito' di Elettra Lamborghini: "Vamos a Sanremo"

"Vamos. Storia vera di un sogno" riceve il Premio Discovery Campania

Ladri acrobati albanesi, come colpiscono: raid al pomeriggio (per l’obbligo di firma) e aghi di pino nel garage. Il quinto uomo morto in un incidente - All'altezza di Modena, una Stelvio Quadrifoglio si scontra con un'altra auto e si ribalta: il conducente trentottenne muore sul colpo. Da ilgiorno.it