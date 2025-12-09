Valtur Brindisi lancia la campagna abbonamenti del girone di ritorno 2025 26
BRINDISI - Cinque vittorie consecutive, primato della classifica agganciato e un entusiasmo dilagante che circonda tutto l'ambiente biancoazzurro. La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi non vuole smettere di correre, raggiungere nuovi record positivi e festeggiare insieme ai propri tifosi. In. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
