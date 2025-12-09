Valmontone lo stadio dei Gelsi è tornato a nuovo

Valmontone celebra il ritorno dello stadio dei Gelsi, recentemente rinnovato con interventi di riqualificazione. L’inaugurazione ha restituito ai cittadini un impianto modernizzato, dotato di un nuovo manto erboso di ultima generazione, spogliatoi ristrutturati e accessibili, e una pista di atletica tra le migliori. Un investimento che valorizza lo sport e il benessere della comunità locale.

L’inaugurazione di ieri ha riconsegnato ai cittadini di Valmontone uno stadio dei Gelsi completamente riqualificato, con un nuovo manto erboso (di ultima generazione), spogliatoi interamente ristrutturati e resi accessibili anche ai disabili e una pista di atletica leggera tra le migliori, e le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

STADIO DEI GELSI: UNA GIORNATA STORICA PER VALMONTONE Quella di oggi è stata una giornata importante per Valmontone: dopo anni di lavoro, lo Stadio dei Gelsi è stato ufficialmente riconsegnato alla città, completamente riqualificato e pronto a t - facebook.com Vai su Facebook

Valmontone, il nuovo impianto sportivo dei Gelsi pronto a riaprire: inaugurazione Lunedì 8 dicembre. Ecco le foto - Valmontone, 8 dicembre 2025: alle 11:15 si inaugura l’impianto sportivo dei Gelsi, con pista d’atletica rifatta, campo in sintetico e Memorial Matteo Rossi ... Si legge su ilquotidianodellazio.it