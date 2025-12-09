Valle Telesina furti di materiale ferroso | arrestato dai Carabinieri un uomo colto in flagrante

Nella Valle Telesina, i Carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso in flagrante mentre tentava di compiere furti di materiale ferroso. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare l’azione criminale e di mettere fine all’attività illecita, contribuendo alla sicurezza del territorio.

Furti di materiale ferroso nella Valle Telesina – scattano le manette per un uomo sorpreso odurante l'atto dai Carabinieri. Decorsa serata, in San Lorenzo Maggiore (BN), in località Piana, un quarantunenne di Telese Terme, gravato da precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che lo sorprendevano mentre nascondeva all'interno della propria autovettura materiale ferroso dal peso complessivo di circa 400 kg, appena asportati da un cantiere edile privato in Contrada del Gallo di San Lorenzo Maggiore. I Carabinieri, hanno sottoposto a sequestro penale la sua autovettura ed il materiale rinvenuto veniva restituito all'avente diritto in quanto riconosciuto quale materiale proveniente dal suo cantiere.

