Valeria Marini e Pierluigi Diaco l’annuncio con polemica a BellaMa’ | Inelegante

Durante la puntata di BellaMa del 8 dicembre, Pierluigi Diaco ha annunciato la fine della rubrica “Posta stellare” condotta da Valeria Marini, scatenando polemiche. L'episodio ha suscitato reazioni e discussioni sulla gestione del programma e sui toni adottati dall'ospite.

Quello di Pierluigi Diaco a BellaMa ‘ è stato un annuncio con polemica. Nella puntata di lunedì 8 dicembre il conduttore ha annunciato la fine della rubrica condotta da Valeria Marini, la “posta stellare”. Non è mancata la replica della showgirl: La posta del cuore di Valeria non si chiude per una sua decisione. Valeria Marini e Pierluigi Diaco, la polemica per la fine della rubrica a BellaMa’. Un annuncio televisivo davvero “stellare”: a BellaMa ‘, gli spettatori hanno appreso che la prossima puntata sarà l’ultima della rubrica di Valeria Marini, La posta del cuore di Valeria. Non è mancato un confronto acceso, smorzato solo dalle “risate” probabilmente per evitare ulteriori problemi, tra il conduttore di BellaMa ‘, Pierluigi Diaco, e Valeria Marini. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valeria Marini e Pierluigi Diaco, l’annuncio con polemica a BellaMa’: “Inelegante”

