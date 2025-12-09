Si dice che a Natale “siamo tutti più buoni”, ma l’atmosfera a BellaMa’ somiglia più a quella che si respira nel film Parenti Serpenti, che in un film tv tutto zucchero e sentimenti.. Durante la puntata dell’8 dicembre del programma pomeridiano di Rai 2 c’è stato un botta e risposta stellare tra il conduttore Pierluigi Diaco e Valeria Marini. Al centro della tensione, un annuncio che ha colto di sorpresa sia il pubblico in studio che gli spettatori a casa: la chiusura definitiva della rubrica della showgirl. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trashitaliano) Il momento è arrivato quando Diaco ha comunicato al pubblico la fine della collaborazione: “Vi annuncio che lunedì prossimo ci sarà l’ultima volta della Posta del Cuore di Valeria Marini”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Valeria Marini contro Diaco in diretta: “Lo hai deciso tu”. Gelo a BellaMa’ (VIDEO)