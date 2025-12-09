Valentina Barbieri ricoverata | cos’è successo all’imitatrice
Valentina Barbieri, nota per il suo ruolo nel Gialappa's Show, è stata recentemente ricoverata a causa di un grave stress accumulato. L'imitatrice ha condiviso con il pubblico le sue difficoltà, evidenziando l'importanza di prendersi cura della propria salute mentale. Ecco cosa è successo e quali sono le sue condizioni attuali.
L'imitatrice Valentina Barbieri, volto del Gialappa's show, ha annunciato di essere stata ricoverata a causa del forte stress accumulato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Come sta Valentina Barbieri del Gialappa Show, il fidanzato: “Ancora ricoverata, serve un piccolo sforzo” - Valentina Barbieri è ancora ricoverata a Pescara, ha dichiarato il fidanzato Thomas Basilio in una storia su Instagram ... Come scrive fanpage.it
